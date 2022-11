Heyang Ping arbeitet für den Comgest Growth Japan Fonds in Tokio. (Bild: PD)

Heyang Ping verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Analyse japanischer Aktien und arbeitet, zusammen mit weiteren 13 lokalen Mitarbeitenden, in der Tokioter Niederlassung des Vermögensverwalters. Vor ihrem Einstieg bei Comgest war sie als Aktienanalystin für Sparx Asset Management in Tokio tätig, wo sie langfristige Bottom-up-Portfolios, bestehend aus kleinen und mittleren Unternehmen, mitgestaltete.