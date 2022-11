Die Umsätze entwickelten sich demnach sehr unterschiedlich. Im Nahen Osten und in Afrika verdoppelten sich die Ausgaben für Kartenzahlungen im E-Commerce. Dieses Wachstum wurde durch Pandemiebeschränkungen angetrieben, die viele Händler dazu ermutigten, zum ersten Mal Online-Einkäufe anzubieten. Trotz dieses enormen Anstiegs entfallen auf die Region mit 300 Milliarden Dollar immer noch nur 4% der weltweiten E-Commerce-Kartenausgaben. Auf dem amerikanischen Kontinent gab es ein Plus von 48% auf 3,4 Billionen US-Dollar. Was 44% des weltweiten Gesamtvolumens entspricht. Die Online-Ausgaben mit Karten im asiatisch-pazifischen Raum stiegen ebenfalls deutlich an, und zwar um 25% auf 2,9 Billionen Dollar, was 37 % entspricht.