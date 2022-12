Christophe Biollaz nimmt seine Tätigkeit am 1. Februar 2023 auf. (Bild: PD) Christophe Biollaz nimmt seine Tätigkeit am 1. Februar 2023 auf. (Bild: PD) Christophe Biollaz nimmt seine Tätigkeit am 1. Februar 2023 auf. (Bild: PD)

Christophe Biollaz (54) startet am 1. Februar 2023 und wird nach der Publikation des Halbjahresberichts am 14. März 2023 zum Chief Financial Officer berufen. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung als Finanzchef mit, unter anderem bei der MCH Group und seit 2020 bei Saint-Gobain Schweiz. Nach seiner Ausbildung arbeitete er in globalen Unternehmen, so als CFO für Syngenta Japan und als CFO von Lindt & Sprüngli Australien.