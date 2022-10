Mit dem Schritt will die CS von den aktuellen Marktsätzen profitieren und die Zinsausgaben optimieren. (Bild: Shutterstock.com/Pincasso)

Die Credit Suisse legt ein Rückkaufangebot für acht vorrangige Schuldverschreibungen in Euro oder Pfund von bis zu 1 Mrd. Euro vor. Ebenfalls kündigte sie ein Barangebot für zwölf auf US-Dollar denominierte vorrangige Schuldverschreibungen im Gesamtwert von bis zu 2 Mrd. US-Dollar an. Die beiden Kaufangebote laufen bis am 3. November respektive 10. November



Die Credit Suisse steckt aktuell in einer "umfassenden Strategieüberprüfung". Trotz fast täglich sich überschlagenden Spekulationen in den Medien über vorgesehene oder vermutete Schritte und taumelndem Aktienkurs will die Bank erst am 27. Oktober im Rahmen der Drittquartalszahlen über die Ergebnisse der Überprüfung orientieren.