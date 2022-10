In dem Verfahren wurde der CS vorgeworfen, französischen Kundinnen und Kunden bei der Vermeidung von Steuern geholfen zu haben. Ein Schuldeingestännis sei der Vergleich jedoch nicht, betont die Bank. Die Einigung beinhalte keine Anerkennung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit, betont die CS weiter. Damit ist dem Institut gelungen, was deer UBS in Frankreich bisher verwehrt blieb. Im Jahr 2021 hielt dort ein Berufungsgericht am erstinstanzlichen Urteil fest, wonach sich die UBS im Geschäft mit französischen Kunden strafbar gemacht hat.