Damian Burkhardt beginnt seine Arbeit bei Credit Suisse Asset Management Anfang 2023. (Bild: Pincasso)

Damian Burkhardt verfügt über umfassende Investmenterfahrung in öffentlichen Märkten und Private Equity in der Schweiz und international. Vor Lombard Odier arbeitete er als Investment Professional für BlackRock Private Equity Partners und für das Teacher Retirement System of Texas, eine der grössten Pensionskassen in den USA.