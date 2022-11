Die Credit Suisse benötigt neues Kapital zur Finanzierung ihrer Ende Oktober angekündigten tiefgreifenden Restrukturierung. Gleichzeitig steckt die Bank weiterhin tief in den roten Zahlen. Am Morgen hatte sie alleine für das vierte Quartal einen Vorsteuerverlust von 1,5 Milliarden Franken sowie massive Vermögensabflüsse angekündigt. Abflüsse von rund 6 Prozent auf Gruppenebene entsprechen rund 84 Milliarden Franken. Im Vermögensverwaltungs-Geschäft allein dürften fast 64 Milliarden Franken wegefallen sein. Der Aktienkurs der CS ist in der Folge im Morgenhandel um rund 5 Prozent abgesackt.