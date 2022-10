"Auf den ersten Blick mag es verlockend erscheinen, direkt in Aktien zu investieren," sagt Lehmann. Im Jahr 2022 wurde der Cybersicherheitsmarkt auf 173,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass er bis 2027 die Zahl von 266,2 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was eine jährliche Wachstumsrate von fast 9% bedeutet. Nichtsdestotrotz handle es sich laut Lehmann um einen stark fragmentierten und besonders wettbewerbsintensiven Markt. Es gibt eine grosse Auswahl an Unternehmen mit internationalem oder regionalem Profil und unterschiedlichen Spezialisierungen (Software, Ausrüstung etc.). Es sei daher nicht unbedingt ratsam, auf das eine oder andere Marktsegment zu setzen. Was das regionale Engagement betrifft, so sei es besser, einen globalen als einen regionalen Ansatz zu wählen. Das Problem sei das gleiche bei aktiven Fonds. Natürlich profitieren die Anleger von der Beratung durch Experten, aber all das hat seinen Preis, der nicht unbedingt durch bessere Renditen ausgeglichen wird.