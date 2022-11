Meta will mehr als 30 Mrd. US-Dollar in künstliche Intelligenz (AI) und die Entwicklung der Metaversum-Plattform Horizon investieren. Das Unternehmen beabsichtigt auch, sich weiterhin in der Entwicklung von Hardware zu engagieren. Geräte wie die Oculus VR-Brille und AR-Linsen sollen das Profil von Meta in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld stärken und mehr Menschen dazu bringen, das Potenzial des Metaversums zu nutzen.