Mit einer Konjunkturerholung im 2023 dürfte sich auch die Halbleiterindustrie wieder positiv entwickeln. (Bild: Shutterstock.com/Victor Moussa)

Das Hauptszenario der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) für das Jahr 2023 ist geprägt von rückläufigen Inflationszahlen sowie einer geopolitischen Entspannung. Die Notenbanken dürften in der ersten Jahreshälfte zwar an Zinserhöhungen festhalten, der Druck zu einer weiteren geldpolitischen Straffung sollte später aber nachlassen. In diesem Umfeld werden gemäss der SZKB besonders wachstumsstarke, aber auch qualitätsorientierte Aktien eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Mit Partners Group, Sika, VAT, LVMH und Siemens wurden drei Schweizer und zwei europäische Titel selektiert, die in diesem Hauptszenario besonders profitieren sollten. Drei der fünf Unternehmen werden vorgestellt: