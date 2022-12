Die Zinskurve ist in der Schweiz und in Europa in der Tat sehr flach und in den USA sogar deutlich invers, das heisst, die kurzen Sätze sind höher als die langen Zinsen. Dies ist ein starkes Rezessionssignal. Die entscheidende Frage ist: Weshalb kaufen Anlegerinnen und Anleger lange Obligationen, wenn sie die gleiche oder sogar höhere Jahresrendite mit kurzen Obligationen erreichen können?