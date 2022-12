Auch die Störungen in globalen Lieferketten seien – trotz Besserung in den letzten Monaten – noch immer nicht vollständig überwunden. Der DIHK-Konjunkturumfrage zufolge erwarten nur 16% der Industrieunternehmen, dass ihre Exporte in den nächsten zwölf Monaten steigen werden. 40% rechnen mit geringeren Ausfuhren. «Lediglich während der Finanzkrise und zu Beginn der Corona-Krise waren die Unternehmen mit Blick auf ihr Auslandsgeschäft pessimistischer», sagte Treier.