Die 55 Kategorien, in denen Preise vergeben werden, gliedern sich in drei Gruppen. Die Scope Investment Awards (30 Kategorien) gehen an die besten Aktien-, Anleihen- und Mischfonds und ihre Asset Manager. In dieser Gruppe am häufigsten nominiert sindJPMorgan Asset Management, Candriam Investors Group und UBS Global Asset Management. Sie haben die Chance auf acht bis zehn Scope Awards. Besonders spannend dürfte die Entscheidung in der Kategorie "Universalanbieter" werden, in der alle drei Gesellschaften im Rennen sind.