Die Probleme des Betons liegen in den Emissionen, die bei der Herstellung seines Hauptbestandteils, des Zements, entstehen. Wäre die Zementindustrie ein Land, so hätte sie nach China und den USA mit jährlich 2,8 Milliarden Tonnen Kohlenstoff den drittgrössten Fussabdruck der Welt. Für jede Tonne Zement, die hergestellt wird, werden etwa 600 kg Kohlendioxid emittiert. Doch trotz seines hohen Kohlenstoffprofils ist Zement nach Wasser immer noch der am häufigsten verwendete Stoff der Welt. So wurde in China in drei Jahren (2011-2013) mehr Zement gegossen als in den USA im gesamten 20. Jahrhundert.