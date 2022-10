Alexandre Sauterel: Unsere Klima- und Biodiversitätsstrategie versucht, Kunden und Unternehmen zu mobilisieren. Es ist zwingend notwendig, möglichst viele Menschen zu sensibilisieren. Der Wirkungsbericht zu dieser Strategie stellt eine Bestandsaufnahme der eingesetzten Massnahmen dar und berichtet über die Klima- und Biodiversitätsperformance unserer Fonds. Um unsere Exposition gegenüber Klimarisiken besser zu kontrollieren, messen wir ab 2021 die physischen und Übergangsrisiken der SRI (Socially Responsible Investment)-Fonds und bis Ende 2022 auch aller anderen Fonds. Der Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe versucht, alle Sektoren an Bord zu holen, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu beschleunigen. Wir begleiten alle Sektoren, einschliesslich derer, die von traditionellen Klimafonds oft aussen vor gelassen werden, um den Übergang von Sektoren mit den höchsten Treibhausgasemissionen zu beschleunigen. La Financière de L'Echiquier hat sich im Rahmen des Finance for Biodiversity Pledge, einer Vereinbarung von über 100 Finanzinstitutionen weltweit, verpflichtet, bis 2024 Biodiversitätskriterien in ihre Analysen einzubeziehen, die Auswirkungen all ihrer Investitionen zu messen und diese transparent zu veröffentlichen. Wir werden unsere Verpflichtungen noch weiter intensivieren.