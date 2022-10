Historisch tiefe Verschuldung der Schwellenländer

Abb 2. Nettoverschuldung von Schwellenländerunternehmen. Dieser Wert wird ohne den Immobiliensektor berechnet.

Damit wollen wir nicht unterstellen, dass alle Schwellenländer vom weltweiten Konjunkturabschwung und dem Anstieg der Finanzierungskosten verschont bleiben. In diesem Jahr ist eine zunehmende Zahl von Ländern unter Druck geraten. Sri Lanka, Kenia und Pakistan sind allesamt gute Beispiele dafür, wie steigende Preise für Öl und landwirtschaftliche Erzeugnisse fragile Rohstoffimporteure beeinträchtigen können. Allerdings gibt es andere Regionen in der Welt, die in diesem Jahr profitiert haben und auch in Zukunft profitieren werden.