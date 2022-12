Die Teuerung in der Schweiz ist zuletzt auf 3,0% zurückgegangen, nachdem sie im August mit 3,5% den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht hatte. In den USA bewegt sich die Inflation aktuell auf 7,1%, im Euroraum auf rund 10% und in Grossbritannien auf 11,1%, in allen Fällen ist sie leicht nachgebend.