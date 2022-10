Behandlungskosten laufen aus dem Ruder

Für die Gesundheitssysteme wird Diabetes zu einer finanziellen Belastung, die kaum zu bewältigen ist, erklärt Fritsch. Er verweist auf Zahlen der IDF, der zufolge die Stoffwechselerkrankung zuletzt jährliche Gesundheitsausgaben in Höhe von rund 970 Mrd. US-Dollar verursacht hat, davon 420 Mrd. in Nordamerika. Dass sich die Behandlungskosten in den letzten 15 Jahren mehr als vervierfacht haben, liegt zu einem grossen Teil an den Folgeerkrankungen von Diabetes wie Hirnschlag, Herzinfarkt, Erblindung oder Nierenversagen.