Jan Rabe verstärkt die ESG-Expertise beim unabhängigen deutschen Vermögensverwalter. (Bild: zvg)

Jan Rabe (39) studierte Betriebswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist seit September 2021 Dozent im Bereich Sustainable Finance und Impact Management an der Mannheim Business School. Er veröffentlicht ausserdem periodisch ESG-Publikationen und ist Certified ESG Analyst (CESGA), ausgestellt von der European Federation of Financial Analysts Societies.