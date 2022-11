Auf Länderebene sehen die Spezialisten in vielen Märkten, darunter auch einige überzeugende in Japan. Dort eröffnen Unternehmensreformen neue Möglichkeiten. Auch der geldpolitisch bedingte Wechselkurs des Yen könnte sich im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit stabilisieren. M&G Investments verfolgt jedoch einen fundamentalen, also „Bottom-up“-Ansatz. So finden sich spezifische, individuelle Chancen bei einzelnen Aktien.