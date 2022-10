Fed geniesst Vertrauensbonus

Es sei zwar nicht leicht zu messen, doch die Märkte hätten offensichtlich mehr Vertrauen in die Fed als in andere Notenbanken. Auch der starke US-Arbeitsmarkt und die soliden Unternehmens- und Haushaltsfinanzen würden den Dollar unterstützen. Ganz anders im Euroraum aus, in Grossbritannien und in gewisser Weise auch in Japan. Gibt der Euro weiter nach, steigen die Inflationserwartungen. "Wenn das die EZB in ihren Bemühungen um Preisstabilität stärker berücksichtigt, droht ein Teufelskreis", befürchten Moëc und Iggo.