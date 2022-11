Bereitschaft, Arbeitsplätze zu schaffen

Die Arbeitslosenquote in der Eurozone lag im September bei 6,6% und damit auf einem historischen Tief. Mehr als ein Viertel der befragten europäischen Unternehmen gaben in einer Eurostat-Umfrage an, dass der Grund, warum sie ihre Produktion nicht erhöhen, der Mangel an Arbeitskräften ist. Die Bereitschaft, Arbeitsplätze zu schaffen, sei also nach wie vor vorhanden, folgert Botte.