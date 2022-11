Stark angestiegene konjunktursensitive Inflation

Quellen: Federal Reserve Bureau of San Francisco, Bureau of Labor Statistics, MacKay Shields Quellen: Federal Reserve Bureau of San Francisco, Bureau of Labor Statistics, MacKay Shields Quellen: Federal Reserve Bureau of San Francisco, Bureau of Labor Statistics, MacKay Shields

Die konjunktursensitive Inflation, die die Teuerung all jener Güter und Dienstleistungen abbildet, deren Preise vom aktuellen Geschäftszyklus abhängen, stieg in den vergangenen Monaten stark an. Rund 40 bis 45% der in den USA konsumierten Güter und in Anspruch genommenen Services fallen in diese Kategorie. Um diese auf ein Niveau von 2 bis 3% zu drücken, müsste die Arbeitslosenquote auf mindestens 5% steigen, schätzt der Ökonom: "Die Fed muss also eine markante Verlangsamung des Wirtschaftswachstums herbeiführen, um die Inflation wieder auf ein nachhaltiges Niveau zu bringen."