Markant höhere Ausschüttungen im Energiesektor haben weltweit die Dividenden im dritten Quartal um 7% auf 415,9 Mrd. US-Dollar hochgetrieben – ein Rekord für diesen Zeitraum. Ohne den Anstieg in der Öl- und Gasindustrie blieben die Dividenden unverändert. In der Schweiz schütteten im dritten Quartal nur Richemont und Ems-Chemie eine Dividende aus, beide mit einem Plus.

16.11.2022 22:33