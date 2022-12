Führend bei Finanzierung von Neubauten für saubere Energie

Dennoch sind die globalen Investoren in den Schwellenländern eher zurückhaltend, führen Besedina und Salazar weiter aus. Für zu gross würden viele die potenziellen geopolitischen Risiken und Unsicherheiten hatlen, mit denen Investments in den Schwellenländern verbunden sind. Wie also können verantwortungsbewusste Investoren die Energiewende in den Schwellenländern unterstützen, ohne ihre Ziele zu gefährden?