Credit Suisse, Pictet und Vontobel haben eine Machbarkeitsstudie (proof of concept) durchgeführt, bei der tokenisierte Anlageprodukte emittiert wurden, die auf einer öffentlichen Blockchain aufgeführt und an der BX Swiss gehandelt werden. Was in einem traditionellen Finanzumfeld Tage dauert, ging innerhalb von Stunden über die Bühne.

13.12.2022 22:33