Rob Mumford bleibt Mitglied des Teams für Aktien aus Schwellenländern mit besonderem Schwerpunkt auf die Sustainable Emerging Market Aktienstrategie. Jian Shi Cortesi wird an David Dowsett, Global Head of Investments, berichten und weiterhin in der Schweiz tätig sein. Unlängst wurde sie von Citywire zum fünften Mal in Folge in die Liste der 30 besten weiblichen Fondsmanager aufgenommen.