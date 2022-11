In den nächsten 25 Jahren wird die Bevölkerung in Asien um mehr als 650 Mio. wachsen und bis 2050 auf 5,3 Mrd. steigen. In Indien werden allein in Mumbai 42 Mio. Menschen leben – mehr als die Bevölkerung, die Polen heute hat und fast viermal so viel wie die belgische. Die Nachfrage nach Energie wird mit Sicherheit erheblich steigen.