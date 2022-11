Invesco-Experten warnen: Je Taxonomiekonformer ein Portfolio, desto höher der Tracking Error (Bild Nicholas Ahonen/Shutterstock)

Anleger, die diese Bemühungen durch eine stärkere Ausrichtung ihrer Portfolios auf die Taxonomie unterstützen wollen, stehen jedoch derzeit noch vor erheblichen Herausforderungen, meinen Bernhard Langer, Chief Investment Officer, Invesco Quantitative Strategies und Elizabeth Gillam, Head of EU Government Relations and Public Policy bei Invesco. An erster Stelle verweisen sie auf einen erheblichen Anstieg des aktiven Risikos bzw. des Tracking Error im Vergleich zu marktbreiten Benchmarkindizes. „Das unterstreicht die Bedeutung einer robusten Portfoliokonstruktion für Portfolios mit Mindestvorgaben in Bezug auf die Taxonomiekonformität“, betont Langer.