Family Offices haben bereits in der Vergangenheit häufig in Private Equity investiert. Im aktuellen Umfeld steigender Zinssätze und Inflation nimmt diese Entwicklung jedoch deutlich zu. Studien belegen, dass Anlagen wie Private Equity in rezessiven Zeiten relativ gut abschneiden. In der Moonfare-Umfrage nannten zudem über 80% der Befragten die hohen, risikobereinigten Renditen und die Möglichkeit, als Anlegende einen Mehrwert zu schaffen, als "wesentliche Vorteile" privater Anlageklassen. Ebenfalls gaben mehr als 50% der Teilnehmenden für das kommende Jahr einen positiven Ausblick für private Vermögenswerte an, während mehr als 70% der Family Offices negativ auf die Zukunft der Aktienmärkte und öffentliche festverzinslichen Anlagen blicken.



Family Offices sind auch deshalb daran interessiert, ihre Beteiligungen zu diversifizieren, um ihre Anlage-Strategien auf neue Vermögens-Generationen einzustimmen. In einer Studie der Credit Suisse gaben fast 30% der Single Family Offices an, dass sie ihre Anlagestrategie "erheblich ändern werden, um sie mit den Werten und der Risikobereitschaft der nächsten Generation in Einklang zu bringen". Dies deckt sich mit den Ergebnissen der Moonfare-Studie, wonach fast ein Viertel der Family Offices neue Anlageklassen als Hauptpriorität für das kommende Jahr festlegen.



"Wie alle Vermögensverwalter erleben auch Family Offices eine plötzliche Veränderung der Anlagelandschaft. Sie müssen sich anpassen, um den Bedürfnissen der nächsten Kundengeneration gerecht zu werden, Inflation hat ein Niveau erreicht, das viele von ihnen so noch nie erlebt haben, und die Indizes mancher 60/40-Aktien-Anleihe-Portfolios sind um fast 20% gefallen", erklärt Steffen Pauls, CEO und Gründer von Moonfare. Die Studie verdeutliche, dass viele Family Offices sich an die aktuellen makroökonomischen Bedingungen angepasst hätten und gleichzeitig ein Auge auf neue, zukunftsfähige Strategien setzten. Fondsmanager, die sich nicht konkret für private Anlageklassen engagieren, würden ihren Kunden keinen Dienst erweisen.