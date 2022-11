Das Risiko wächst, dass die US-Notenbank mit ihrer straffen Zinspolitik übertreibt, meint Pictet. (Bild: Shuttertock.com/Andriy Blokin)

Trotz des wachsenden politischen Drucks – einige demokratische Senatoren haben offene Briefe an Fed-Chef Jerome Powell geschrieben – und trotz der Verschlechterung einiger vorlaufender Wachstumsindikatoren wird die US-Notenbank ihrer Strategie "stick to its guns" und der Inflationsbekämpfung weiterhin Priorität einräumen.