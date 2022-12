Tina ist tot, es lebe Tiaa

Tina (there is no alternative) war in den letzten Jahren das Hauptargument für Aktien vs. Anleihen. Das ist nun anders. 2022 war für Anleihenanleger zwar düster, hat aber auch Investment-Grade-Anleihen wieder "sehr attraktiv" gemacht, heisst eine wichtige Aussage mit Blick aufs kommende Jahr.