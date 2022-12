Gold nicht vernachlässigen

Zum Favoritenkreis der beiden zählen auch Immobilien und Gold. Immobilien würden bei (Privat-)Investoren auf kurze Sicht zwar an Popularität einbüssen, längerfristig erwarten sie jedoch weiterhin ein hohes Interesse an direkten Immobilien in der Schweiz und in Deutschland, konzentriert auf gut erschlossene Regionen.