Davor war Goro Takahashi Investment Director bei Aberdeen Japan und Aktienanalyst bei Fidelity Investments, wo er in die Verwaltung von institutionellen Aktienfonds und die Aktienanalyse involviert war. Er begann seine Karriere als Wirtschaftsprüfer bei EY Japan. Goro Takahashi hat einen Bachelor-Abschluss in Handel von der Hitotsubashi-Universität in Tokio und einen Master of Business Administration von der University of Chicago Booth School of Business, USA.