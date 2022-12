Zentraler Akteur in der europäischen Energiewirtschaft

In der Region sind mehrere Grossprojekte im Gange. Erstens haben Griechenland und Bulgarien Anfang Oktober 2022 die Verbindungsleitung Griechenland-Bulgarien (IGB) eingeweiht. Die IGB ist eine Schlüsselroute für den Transport von Erdgas aus der Trans Adriatic Pipeline (TAP) von Griechenland nach Bulgarien sowie in die Nachbarländer und trägt so dazu bei, die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern. Da Gazprom die Exporte nach Sofia eingestellt hat, nachdem Bulgarien sich weigerte, in Rubel zu zahlen, ist die neue IGB-Pipeline ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur in der Region.