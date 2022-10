Der Finanzmarkt erlebt gerade einer der grössten Bondcrashs aller Zeiten. (Bild: Shutterstock.com/travis_wolfe)

Die Inflation hat es geschafft, alle anderen Krisen, an denen derzeit wahrlich kein Mangel besteht, in den Hintergrund zu drängen. Mit über zehn Prozent erreichte die Teuerung im September in der Eurozone einen historischen Höchstwert. "Dabei zeichnen sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern ab, auch weil die teureren Energiepreise von Land zu Land unterschiedlich auf die Verbraucher durchschlagen", sagt Bert Flossbach, Co-Gründer des Vermögensverwalters Flossbach von Storch. Die Inflationsraten reichen von über 20% in den baltischen Staaten bis zu 6,2% in Frankreich.