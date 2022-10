Asien als Lichtblick

In einem Umfeld mit vermeintlichem Mangel an attraktiven Anlagemöglichkeiten könnten sich jedoch in Asien Anlagechancen bieten und grössere Lichtblicke für 2023 auftun. „Asien wird in diesem Winter in vielerlei Hinsicht eine andere Richtung einschlagen", glaubt Taosha Wang, Multi-Asset-Portfoliomanagerin bei Fidelity International, so.