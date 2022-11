Kaufen oder verkaufen?

Ein "annus horribilis" an den Märkten neigt sich dem Ende zu. Was bringt 2023? Trübsal oder Besserung? Was denken Sie, liebe Leserin, lieber Leser? Machen Sie mit bei unserer neuen Umfrage.

Im Oktober wollten wir wissen, welchen Stellenwert die Dividende resp. die Dividendenrendite für den Anlageentscheid hat. "Eine zentrale, aber nicht die einzige Grösse" kreuzten 45% und damit mit Abstand die meisten an. Auf "Meine Anlagekriterien sind andere" entfielen 23% der Stimmen, auf "Ich bin in einen Dividendenfonds und/oder einen Dividenden-ETF investiert" 10%. Der Rest ging an die übrigen Antworten.