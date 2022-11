Die Umsätze der Schweizer Industrieunternehmen kletterten in der Berichtsperiode noch deutlicher in die Höhe; sie nahmen um 9,5 Prozent zu. Auch die Umsätze stiegen im September mit plus 14,8 Prozent am deutlichsten. Laut dem Bundesamt für Statistik entfällt allerdings mehr als die Hälfte davon auf Preiserhöhungen.