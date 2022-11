Die Inflation in der Schweiz ist im Oktober auf 3,0% von 3,3% im Vormonat gefallen. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Im August hatte die Jahresteurung mit 3,5% den zumindest vorläufigen Höhepunkt erreicht – und war damit so hoch wie seit fast dreissig Jahren nicht mehr.

03.11.2022 22:33