Versorger als gutes Beispiel

Einen Grund für die Inflationsresistenz von Infrastrukturanlagen sieht M&G darin, dass viele der Erträge aus diesen Vermögenswerten an die Inflation gekoppelt sind. In Verträgen kann festgelegt sein, dass regelmässige Zahlungen wie Lizenzgebühren an bestimmte Inflationskennzahlen gekoppelt sind. In anderen Fällen kann eine Inflationsbindung gesetzlich festgelegt sein; das gilt in einigen Ländern etwa bei mautpflichtigen Strassen.