Während Inflation und Zinssätze für die institutionellen Anleger die beiden wichtigsten Risikofaktoren für ihr Portfolio sind, nennen 57% der Befragten Krieg als die grösste Bedrohung für die Weltwirtschaft - eine Einschätzung, die in Europa mit 68% am stärksten ausgeprägt ist. Eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China wird ebenfalls als grösste Bedrohung angesehen, eine Sorge, die von 47% der Institutionen in Asien und 53% in den USA nach den Zwischenwahlen geäussert wurde, gegenüber 25% vor den Wahlen. Letztlich glauben 65% der institutionellen Anleger weltweit, dass Chinas geopolitische Ambitionen zu einer Aufspaltung der Weltwirtschaft in eine Zwei-Welten-Ordnung führen werden, in der China und die USA die grössten Einflusssphären darstellen.