Der US-Finanzmarkt weist ein vergleichsweise hohes Renditeniveau auf. (Bild: Shuttterstock.com/Chaay_Tee)

Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF bietet Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, die Duration und Zinskurvenpositionierung ihres Portfolios besser mit den individuellen Anforderungen abzustimmen, wie der britische Vermögensverwalter mitteilt. Da in keinem anderen Land die Zinsen so stark erhöht wurden wie in den USA und gerade wieder eine Anhebung des Fed um 0,75 Prozentpunkte auf inzwischen 4,00% erfolgt ist, weist kein anderer führender Finanzmarkt ein vergleichsweise ähnlich hohes Renditeniveau auf.