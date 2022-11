"Der soziale Aspekt von ESG-Ansätzen hat an Bedeutung gewonnen, da COVID-19, Bewegungen für mehr soziale Gerechtigkeit und der Krieg in der Ukraine Themen wie den Zugang zu medizinischer Versorgung, Frieden, die Vielfalt am Arbeitsplatz, Arbeitsbedingungen und Lieferkettenstörungen in den Fokus gerückt haben", erklärt Invesco.