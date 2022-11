«Die Preise auf den Kohlenstoffmärkten sind in den letzten Jahren zwar deutlich gestiegen. Im Vergleich zu den Schätzungen dessen, was erforderlich ist, um die globale Dekarbonisierung in den nächsten Jahrzehnten voranzutreiben, sind sie aber immer noch niedrig», schreibt Ruben Lubowski. Das Network for Greening the Financial System, eine Expertengruppe von Zentralbank- und Finanzaufsichtsbehörden, berichtet von Szenarien mit einem durchschnittlichen globalen Kohlenstoffpreis von 122 US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts, um Anreize für die Emissionen zu schaffen, die zur Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C bis 2,0°C erforderlich sind. Die Weltbank schätzt, dass derzeit nur 4 % der globalen Emissionen durch direkte Kohlenstoffpreise abgedeckt sind, die dem für 2030 erforderlichen Niveau entsprechen.