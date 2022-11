Grosse US-Universitäten wie Yale (im Bild) finanzieren sich über Stiftungen. Sie erweisen sich dabei als erfolgreiche Investoren. (Bild: Shutterstock.com/f11Photo)

Harvard oder Yale: In den USA finanzieren sich die grossen Universitäten über Stiftungen. Das Geld verwalten Fondsmanager aktiv in sogenannten Endowments. Anders als die deutschen oder europäischen Institutionen investieren die Amerikaner verstärkt auch in renditeorientierte Risiko-Assets sowie in alternative Anlageklassen. Mit Erfolg: Selbst in Krisensituationen erzielen sie überdurchschnittliche Ergebnisse.