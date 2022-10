In der nächsten Woche wird der IWF-Weltwirtschaftsbericht aktualisiert, wenn sich die 190 Mitgliedsstaaten der Organisation in Washington treffen. Das Risiko einer Rezession steige, sagte Georgiewa. Länder, die für rund ein Drittel der globalen Wirtschaftskraft stünden, würden mindestens zwei Quartale in Folge ein Minuswachstum aufweisen. Und selbst, wenn das Wachstum noch positiv sei, werde es sich wie eine Rezession anfühlen – wegen schrumpfender Reallöhne und steigender Preise.