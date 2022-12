Die Anlagestrategin beobachtet jedoch, wie sich unter den Anlegerinnen und Anlegern der Glaube verbreitet, dass die Fed bluffe und die Zinssätze nicht so stark anheben werde. «Aus diesem Grund hat der Dollar an Stärke eingebüsst, was dem Platin geholfen hat, an Boden zu gewinnen», erläutert Dwek.