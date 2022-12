Eine langfristige Anlagestrategie hilft, stürmische Zeiten besser zu überstehen. (Bild: Shutterstock.com/eranicle) Eine langfristige Anlagestrategie hilft, stürmische Zeiten besser zu überstehen. (Bild: Shutterstock.com/eranicle) Eine langfristige Anlagestrategie hilft, stürmische Zeiten besser zu überstehen. (Bild: Shutterstock.com/eranicle)

Kaum ein Jahr der letzten Jahrzehnte war für Anlegerinnen und Anleger so schwierig wie 2022. Die hohe Inflation in Verbindung mit den Zinserhöhungen der Zentralbanken beschäftigen jedoch nicht nur die Anlegenden, sondern auch die Portfoliomanagement-Teams. Dies gemäss Nordea Asset Management vor allem deshalb, da die verschiedenen Anlageklassen aktuell anders als normal positiv korrelieren. Sie reagieren also synchron auf Veränderungen an den Märkten.