Microsoft kündigte an, die bisher grösste Übernahme in der Firmengeschichte vor Gericht verteidigen zu wollen. «Wir sind nach wie vor der Meinung, dass dieser Deal den Wettbewerb erweitern und mehr Möglichkeiten für Spieler und Spieleentwickler schaffen wird», sagte Brad Smith, Präsident von Microsoft, in einer Erklärung. «Wir haben uns vom ersten Tag an verpflichtet, wettbewerbsrechtliche Bedenken auszuräumen.»